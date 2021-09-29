Почти 70% получивших Пушкинскую карту - девушки старше 18 лет

Президент – председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко (справа) на пресс-конференции в ТАСС. Фото: Пресс-служба Почта Банка

Более двух миллионов Пушкинских карт было выпущено за месяц, прошедший с момента старта проекта. Первыми воспользоваться возможностью бесплатного культурного досуга поспешили девушки: именно они составляют 66% получателей карт (против 34% парней). При этом 55% обладателей Пушкинских карт старше 18 лет, еще 45% - до 18 лет.

По словам президента – председателя правления Почта Банка Дмитрия Руденко, «Пушкинские карты» заказывают по всей стране, но в списке лидеров ожидаемо оказались Москва и Санкт-Петербург. Две культурных столицы России занимают первые строчки по выпуску Пушкинских карт и покупке билетов по ним. Также в список лидеров попали Новосибирская, Свердловская области и Республика Татарстан.

- Мы, конечно, предполагали увидеть большой интерес к этим картам, но такого ажиотажа не ожидали. Мы столкнулись с настоящим бумом - только за один день, 2 сентября, мы выпустили более 700 тысяч карт. Я считаю, что это мировой рекорд – я не знаю подобных историй ни в одном банке России, чтобы кто-то в онлайне за один день выпустил столько карт, к тому же это сложная многоступенчатая технологическая цепочка, - рассказал Дмитрий Руденко на пресс-конференции, посвященной итогам первого месяца программы «Пушкинская карта». - В среднем мы выпускаем по 30-50 тысяч карт ежедневно. Это отличный результат и вместе с тем вызов.

За месяц молодые люди сделали по Пушкинских картам 360 тысяч покупок на общую сумму в более 271 миллиона рублей. В среднем сумма одной покупки составляет 700 рублей. Чаще всего молодежь приобретает на «культурные» деньги билеты в театры, на втором месте по предпочтениям идут музеи. При этом почти все покупки ребята совершают онлайн. Почти 6% держателей карт уже потратили всю сумму, лежавшую на их счете – 3 тысячи рублей. Минимальная сумма покупки по карте составляет 30 рублей, максимальная - 3000 рублей.

Дмитрий Руденко также рассказал об итогах опроса, который Почта Банк провел среди своих подписчиков в соцсетях. В голосовании на тему культурного досуга приняли участие 2 тысячи человек от 14 до 22 лет. Оказалось, что 74% опрошенных молодых людей бывают в театрах и музеях как минимум раз в полгода. Еще 16% участников опроса сообщили, что делают это каждый месяц, 10% - каждую неделю. Около 50% молодых людей признались, что охотнее всего пошли бы в театр. Треть опрошенных выбрали в качестве культурных предпочтений музей, еще 15 - выставку и лишь 5% - филармонию или консерваторию. При этом 45% молодых людей готовы потратить на культурное мероприятие более 5 тысяч рублей в месяц, еще 35% - более 3 тысяч, и 20% - до 3 тысяч рублей.

Напомним, программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября по всей России по инициативе президента РФ. Главная цель программы – приобщение молодежи к культурным ценностям. Получить специальную банковскую карту, которой можно расплачиваться при покупке билетов в театры, музеи, на выставки и концерты могут молодые люди от 14 до 22 лет. В 2021 году на Пушкинскую карту от государства начисляются по 3 тысячи рублей. Официальным банком-оператором проекта стал Почта Банк.

Заказать карту можно в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» - она выпускается в виртуальном формате. С октября в отделениях Почта Банка можно также оформить пластиковые карты с уникальным дизайном. Чтобы сделать это, потребуются только паспорт и номер СНИЛС.

Следить за афишей мероприятий, доступных по Пушкинской карте, можно на портале «Культура.РФ», а также в приложении «Госуслуги.Культура».