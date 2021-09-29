После 30 сентября миллионы смартфонов и ноутбуков по всему миру рискуют лишиться интернета Фото: Shutterstock

Миллионы пользователей смартфонов и ноутбуков по всему миру после 30 сентября 2021 года рискуют остаться без интернета из-за окончания действия цифрового сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который выдает Let s Encrypt. Обычно он используется для шифрования данных при обмене между сайтами и устройствами.

По словам технического директора хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Александра Хакимова, слова которого приводит "Газета.ru", подобные сложности могут возникнуть у пользователей смартфонов iPhone и планшетов iPad, которые невозможно обновить до iOS 10. Также эксперт допустил, что проблемы с выходом в интернет грозят и обладателям ноутбуков MacBook с macOS 10.12.0 и более старых версий ОС.

Это же проблема может возникнуть у смартфонов на ОС Android 2.3.6 и прошлых версиях ОС, а также есть риски, что это коснется компьютеров с Windows XP Service Pack 2.

Все дело в том, что бесплатные цифровые сертификаты Let s Encrypt применяют миллионы сайтов. А проблема с доступом может возникнуть из-за системы доверия между сертификатами.