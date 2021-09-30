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Здоровье30 сентября 2021 2:44

На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer

Это связано с нарушением режима хранения препарата
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer

На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer

Фото: REUTERS

На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer из-за нарушения режима хранения. Об этом объявил глава Минздрава страны Виктор Ляшко.

По словам министра, непригодные для вакцинации ампулы с препаратом уничтожат 30 сентября.

- В начале этого лета при поставке порядка 34 тысяч вакцин Pfizer было допущено нарушение температурного режима. Эти вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении, - приводит слова Ляшко ZN.ua.