На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer Фото: REUTERS

На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer из-за нарушения режима хранения. Об этом объявил глава Минздрава страны Виктор Ляшко.

По словам министра, непригодные для вакцинации ампулы с препаратом уничтожат 30 сентября.

- В начале этого лета при поставке порядка 34 тысяч вакцин Pfizer было допущено нарушение температурного режима. Эти вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении, - приводит слова Ляшко ZN.ua.