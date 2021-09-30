Тайип Эрдоган заявил, что Турция купила российские C-400, так как США не продавали Patriot Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республики бы не пришлось закупать российские системы ПВО C-400, если бы Соединенные Штаты Америки согласились продать комплексы Patriot. Об этом сообщает газета New York Times.

- Если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot, сказал господин Эрдоган, ему бы "не пришлось покупать С-400, — пишет издание.

Высказываясь о влиянии покупки российских ЗРК на отношения с Вашингтоном, Эрдоган отметил, что Турция вправе укреплять свою оборону так, как ей захочется. Однако турецкий лидер выразил надежду на укрепление отношений с Соединенными Штатами.

Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля прошлого года. США потребовали отказаться от этой закупки и приобрести американские комплексы Patriot, пригрозив Турции санкциями или отменой продажи истребителей F-35, однако турецкая сторона не пошла на уступки, продолжив переговоры с Россией о дополнительной партии С-400.