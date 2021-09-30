Даня Милохин уронил Евгению Медведеву на "Ледниковом периоде": фоторепортаж со съемок

Медведевой повезло, поскольку она упала на партнёра, и ударилась несильно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новом сезоне шоу «Ледниковый период» одной из пар стали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин. В первом же выпуске телешоу популярный блогер упал на лед вместе с олимпийской чемпионкой.

Даня Милохин уронил Евгению Медведеву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе выступления Милохин поскользнулся на льду и провалил поддержку, упав вместе со своей партнершей. В результате падения блогер сильно ударился головой, а Медведева приземлилась на колени, что является очень опасным для любого фигуриста.

Как передает журнал Super, Милохин признался, что во время выступления чувствовал себя плохо, а вот Медведевой, оказывается, повезло, поскольку, как оказалась, она по большей части упала на партнёра, и ударилась несильно.

Даня Милохин уронил Евгению Медведеву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Позже оба участника телешоу рассказали, что все действительно обошлось без травм. «На самом деле приземлились очень мягко, поэтому, друзья, если переживаете, то не переживайте, всё хорошо!» - сказал фигуристка, смеясь в интервью для «Спорт-Экспресса», а блогер добавил, что причиной такого неудача с поддержкой вызвана его нервами.