Израильские полицейские застрелили напавшую на них с ножом палестинку

В Израиле полицейские застрелили палестинку с ножом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники правоохранительных органов Израиля на посту у ворот Старого города Иерусалима застрелили напавшую на них с ножом палестинку. Как сообщила пресс-служба полиции, инцидент произошел в четверг, 30 сентября.

- Сегодня утром 30-летняя подозреваемая подошла к полицейскому патрулю, дислоцированному у Цепных ворот на входе в Старый город Иерусалима, вытащила нож и попыталась нанести удар полицейским, те в ответ открыли огонь. Нападавшая нейтрализована, — гласит текст сообщения.

По информации местных СМИ, женщина скончалась от полученных ранений на месте инцидента. Также сообщается, что никто из правоохранителей не пострадал.

В 2015 году четыре человека получили ранения при нападении на группу израильтян возле израильского поселения Кфар-Тапуах. Толпа людей стояла у обочины дороги в ожидании автобуса. Палестинец на своем автомобиле на большой скорости въехал в группу людей. Он успел ранить четверых, прежде чем его застрелили бойцы пограничной полиции.