Мошенники научились воровать деньги с помощью Pay-сервисов Фото: Shutterstock

В России мошенники научились воровать деньги с помощь новых сервисов. Они ухитряются получать доступ к Apple Pay или Google Pay клиента, а после получают его средства.

Работает эта схема так: поддавшись уговорам жертва привязывает карту мошенника к сервису для проведения платежей в своем телефоне.

Если клиент использует банкомат с NFC-считывателем, в котором не нужно предъявлять «пластик» и пополняет «защищенную» карту, то средства приходят на счет мошеннику. Так как пластик находится у него, он может сразу же обналичить их в любом банкомате.

Пока сценарий с токенизированными картами относительно новый, но его популярность растет с июня 2021 года. Об этом «Известиям» рассказали в «Тинькофф».

В крупнейших банках страны подтверждают, что стали фиксировать новые схемы мошенничества. О них уже наслышаны в Газпромбанке, МКБ, «Открытии», ВТБ, ПСБ.

В кредитных учреждениях делают акцент на то, что преступники хоть и изобретают новые способы, но всегда сохраняется базовая составляющая – это социальная инженерия. То есть, мошенник пытается словами убедить жертву совершить платеж или перевод. Лучшим способом защиты будет скептическое отношение – не стоит брать на веру все, что говорят по телефону. Стоит отметить, что многие россияне сразу прекращают разговор с мошенниками, как только понимают, что им звонят преступники.