Налоговую ставку для социальных предпринимателей в Хабаровском крае снизили в шесть раз

Действие закона распространяется на налоговые обязательства, возникшие с 1 января по 31 декабря 2021 года. Фото: правительство Хабаровского края.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края единогласно одобрили законопроект, существенно облегчающий деятельность социальным предпринимателям. По поручению губернатора Михаила Дегтярева разработан документ, вводящий новую льготу для малых и средних предприятий, ведущих социальный бизнес. Налоговая ставка для таких МСП будет существенно снижена.

- Социальные предприниматели, которые выбрали упрощенную систему налогообложения «Доходы», могут рассчитывать на снижение налоговой ставки в шесть раз – с шести до одного процента. В общей сложности, такой льготой смогут воспользоваться около половины предпринимателей, внесенных в реестр, объяснил Максим Тарасов, и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края.

Действие закона распространяется на налоговые обязательства, возникшие с 1 января по 31 декабря 2021 года. Кроме этого, для поддержки этой категории предпринимателей в крае впервые пройдет конкурс на получение грантов. Между победителями распределят 10 млн рублей.