Кремль: волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волна заболеваемости коронавирусной инфекции в России нарастает, регионам придется реагировать, однако на федеральном уровне решений пока нет. Такое заявление в четверг, 30 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что уровень вакцинации россиян пока недостаточный.

Представитель Кремля отметил, что некоторые российские регионы, используя свои особые полномочия, уже вводят у себя «разные меры». «Мы видим, что идет волна, она нарастает. Поэтому, конечно же, регионам придется реагировать», - заявил пресс-секретарь главы государства.

«Пока на федеральном уровне никаких решений не принималось в этом плане, позиция не менялась. Но ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры», - добавил он.

При этом Песков указал на то, что уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, отметив, что организована работа, которая «создала все условия и обеспечила все необходимое количество вакцины для населения страны».