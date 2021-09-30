Дмитрий Песков заявил, что приступать к обсуждению закона об иноагентах нужно "без эмоций" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждать возможные изменения закона об иноагентах необходимо без эмоций".

Пресс-секретарь российского лидера выразил уверенность, что расширение списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова в России.

- Нет, выполняется закон. Если вы получаете иностранные деньги, то вноситесь в этот список, — сказал он.

Песков добавил, что обсуждать изменения в законе необходимо после начала работы Государственной думы. Причем обсуждение должно быть "в деловом ключе и без эмоций".

Напомним, 29 сентября Минюст России внес в реестр иностранных агентов издание "Медиазона"*. Также в реестр попали издатель СМИ Петр Верзилов* и главный редактор Сергей Смирнов*. В сообщении ведомства говорится, что 29 сентября во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, были внесены ряд людей и изданий. "Медиазона"* - лишь один из них. Всего же в список иноагентов попали 22 человека.

*Организации и лица, признанные в России СМИ-иноагентами