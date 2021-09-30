Путин и Эрдоган обсудили подготовку к полету турецкого космонавта на российском корабле

Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган. Фото: пресс-служба Эрдогана

В ходе прошедший в минувшую среду, 30 сентября, президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган сотрудничество двух стран в космической сфере, включая подготовку к полету турецкого космонавта. Такое заявление в четверг, 30 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что уровень вакцинации россиян пока недостаточный.

«Упоминали и сотрудничество в космосе: возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», - сообщил представитель Кремля.

Песков также заявил, что российский и турецкий лидер в ходе прошедших в Сочи переговоров обсудили необходимость вытеснения оставшихся террористов из Идлиба, продолжение и расширение сотрудничества по С-400.

«Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон», - заявил пресс-секретарь, отметив, что в первую очередь главы государств говорили о двусторонних отношениях.