Правительство РФ выделит более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство России выделит дополнительно свыше 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал премьер-министр РФ глава кабмина Михаил Мишустин в четверг, 30 сентября, в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Это позволит обеспечить препаратами свыше 1,5 млн человек. Прошу министерство здравоохранения сделать все необходимое, чтобы средства оперативно поступили в субъекты Российской Федерации», - отметил глава российского правительства.

Мишустин также заявил, что в больницах необходимо следить за запасами кислорода для больных с COVID-19. Как подчеркнул глава кабмина, на сегодняшний день в связи с уровнем заболеваемости потребность в нем выросла.

Премьер-министр также обратил внимание на то, что в борьбе с коронавирусом власти российских регионов должны следовать рекомендациям санитарных врачей и обеспечивать все возможности для вакцинации граждан.