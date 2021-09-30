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Здоровье30 сентября 2021 13:53

Правительство РФ выделит более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Мишустин заявил, что в больницах необходимо следить за запасами кислорода для пациентов с COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство России выделит дополнительно свыше 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал премьер-министр РФ глава кабмина Михаил Мишустин в четверг, 30 сентября, в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Это позволит обеспечить препаратами свыше 1,5 млн человек. Прошу министерство здравоохранения сделать все необходимое, чтобы средства оперативно поступили в субъекты Российской Федерации», - отметил глава российского правительства.

Мишустин также заявил, что в больницах необходимо следить за запасами кислорода для больных с COVID-19. Как подчеркнул глава кабмина, на сегодняшний день в связи с уровнем заболеваемости потребность в нем выросла.

Премьер-министр также обратил внимание на то, что в борьбе с коронавирусом власти российских регионов должны следовать рекомендациям санитарных врачей и обеспечивать все возможности для вакцинации граждан.