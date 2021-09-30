Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с «Газпромом» на поставку топлива Фото: REUTERS

В ходе заседания в парламенте Молдавии в четверг, 30 сентября, депутаты от оппозиционного блока коммунистов и социалистов (БКС) в связи завершением срока контракта на поставку газа из России выступили за то, чтобы пригласить ответственного за переговоры с «Газпромом».

«Завтра контракт с "Газпромом" не будет функционировать, что при этом будет. В какой мы стадии находимся, кто и где ведёт переговоры? Какие предложения поступают с нашей стороны, со стороны наших партнеров, и когда это закончится?» - заявил депутат Олег Рейдман, отметив, что на сегодняшний день нет уверенности, что потребности Молдавии в газе удовлетворены.

Спикер Игорь Гросу выставил предложение на голосование, однако парламентское большинство, которое представляет пропрезидентская партия «Действие и солидарность», отклонило предложение Блока коммунистов и социалистов. Инициативу поддержали только 28 депутатов при необходимом минимуме в 51.

Срок действующего контракта на поставку газа в Молдавию из России истекает 30 сентября текущего года. Ране сообщалось, что основные вопросы по подписанию нового соглашения решены, и осталось договориться о сроках его действия. В компании «Молдовагаз» заявили о возможном подорожании газа на 35 процентов.