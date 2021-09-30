Видео пожара в многоэтажном доме в Тюмени сняли очевидцы

Крупный пожар произошел в многоэтажном доме в Тюмени, эвакуирован 51 человек Фото: Олег ЧИРКОВ

В девятиэтажном доме в Тюмени произошел крупный пожар. На видео, которое сняли очевидцы, видно, что загорелась крыша жилого дома. Клубы дыма видны из разнывх районов города.

Как сообщили РИА Новости в управлении МЧС Тюменской области, инцидент произошел на улице Народной, 10. Из здания эвакуировали 51 человека, на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Как писал сайт kp.ru,пожарв многоэтажном доме в Тюмени произошел в четверг, 30 сентября. Очевидцы сообщали, что черный густом дым заполонил близлежащие микрорайоны.

Ранее в Уфе после пожара в расселенном доме обнаружили фрагменты двух обгоревших тел.

Напомним, в июле в Тюмени на улице Олимпийской, 9/3 призошло возгорание в однокомнатной квартире на седьмом этаже. К счастью, обошлось без жертв: спасатели успели вытащить мужчину из огня.