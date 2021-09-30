Наталья Поклонская о планах после Госдумы: Буду стараться в новой должности показать себя с лучшей стороны

Наталья Поклонская рассказала о своих планах после завершения депутатских полномочий Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Государственной думы седьмого созыва Наталья Поклонская рассказала о своих планах после завершения срока парламентских полномочий. По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, ее ожидает "новый и волнующий этап" в карьере, при этом она не стала раскрывать, в какой должности продолжит работу.

«Пусть сейчас все хорошо закончится, эпоха депутатской деятельности завершится спокойно. И дальше я всем объявлю с большой радостью и с удовольствием. Хочу сказать одно: новый этап в моей карьере – это большая честь, это мое желание и это на самом деле очень интересно. И я этому очень рада. Поэтому хочу, чтобы все случилось. Буду стараться в новой должности показать себя с лучшей стороны и выполнить возложенные обязанности достойно, чтобы наша Россия звучала везде и стала еще лучше», – сообщила Поклонская в интервью на Радио "Комсомольская правда".

Как отметила парламентарий, во время работы депутатом Госдумы интереснее всего ей было в комитете по международным делам. Она считает, что это поле деятельности открыло ей большие возможности для развития.

Как писал сайт kp.ru, Поклонская перед выборами в Госдуму сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия». Экс-прокурор Крыма сообщила, что такое решение она приняла в связи с переходом на новую работу, о которой обещала сообщить позже.