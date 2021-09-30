Лукашенко заявил, что вопрос о вхождении Белоруссии в состав России на повестке дня не стоит

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсолютной глупостью заявления о том, что республика войдет в состав США, Великобритании или России. По его словам, такой вопрос на повестке дня не стоит.

«Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с (президентом России Владимиром) Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования», - заявил белорусский лидер журналистам CNN.

Как отметил Лукашенко, вопрос о потере независимости и вхождении Белоруссии в состав России «в повестке дня не стоит вообще». «Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», - подчеркнул он.

Напомним. накануне Лукашенко сообщил, что референдум по редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. Белорусский лидер отметил, что работа по конституционному строительству должна стать основой «для консолидации белорусского общества».