Наталья Поклонская высказалась против смертной казни в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская считает преждевременным отменять в России мораторий на смертную казнь. Парламентарий назвала две главные причины против такого шага.

«Мое личное мнение – я не поддерживаю смертную казнь по нескольким причинам. Первая: наша система правосудия далека от идеальной. Имея огромный опыт, и опыт, в том числе по поддержанию обвинения в судах по уголовным делам, по расследованию уголовных дел, я хочу сказать, что есть судебные ошибки», – сказала Поклонская в интервью Радио "Комсомольская правда".

Депутат Госдумы отметила, что проработала прокурором более 13 лет, и за это время ей несколько раз приходилось запрашивать для подозреваемых в преступлениях высшую меру наказания, то есть пожизненное заключение. По мнению Поклонской, это тоже достаточно суровое наказание. И этот факт является для нее вторым весомым аргументом против снятия моратория.

«Вы знаете, для подсудимых это наказание, честно, хуже смерти», – заявила она.