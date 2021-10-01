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Здоровье1 октября 2021 0:15

Бесплатные прививки в России можно сделать в частных клиниках

Нововведение коснется и прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и от коронавируса
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России с 1 октября 2021 года вступает закон, согласно которому бесплатные прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, теперь можно будет сделать не только в государственном учреждении, но и в частной клинике.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что эта норма даст всем желающим возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. Нововведение коснется и прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и от коронавируса.

В документе отмечается, что право оказывать подобные услуги будет только у клиник, участвующих в системе обязательного медицинского страхования.

Сайт kp.ru рассказывал, какие прививки для взрослых в 2021 году наиболее важны, какие есть противопоказания, можно ли оформить отказ и сколько стоит привиться. Иммунологи и инфекционисты считают, что прививаться нужно всем.Это снижает заболеваемость, риск осложнений и летальности среди разных групп населения.