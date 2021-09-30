Наталья Поклонская: Поздно говорить, что никаких украинцев нет

Наталья Поклонская призвала признать украинскую нацию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала признать, что украинская нация все-таки существует, при этом к этому вопросу, по ее мнению, нужно подходить мягко и дипломатично.

«Поздно говорить, что никаких украинцев нет. Уже слишком много было сделано. И время такое пришло, что я склонна к тому, чтобы, признавать, что сформировалась вот на сегодняшний день украинская нация. И это надо признавать», – заявила она в интервью радио «Комсомольская правда». – И нужно поменьше вливать бензин в этот огонь украинства. Украинец, русский. Это же невозможно. Надо кому-то просто остановиться».

Поклонская добавила, что не отрицает, что когда-то служила украинской власти, но после событий 2014 года поняла, что «власти там нет». Как отметила бывший прокурор Крыма, к власти на Украине пришли те, кто был в списках обвиняемых украинской прокуратуры. Глядя на эти изменения, она решила больше не служить Киеву, сказала Поклонская. При этом депутат отметила, что это «не лишает ее истории своих предков и своего рода», а Киев по-прежнему остается для нее родным городом.

Поклонская призвала не "вносить раздор" в отношения России и Украины:

«То, что на сегодняшний день очень много Украины в российском телевидении, на всех ток-шоу, на передачах, это неправильно. Потому что вносится раздор еще больше. Я за то, чтобы, наоборот, снимать напряжение. Если существуют какие-то вопросы политические, пусть политики решают именно при проведении политических переговоров, а не в ток-шоу», - считает она.

«Нужно как-то дипломатично, что ли, к этому вопросу подходить. И с пониманием того, что есть и украинская нация уже. И есть Россия. А Россия – это великая держава. Она сильная, безусловно, сильнее. Поэтому Россия всегда протянет руку помощи», – добавила парламентарий.