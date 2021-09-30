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Общество30 сентября 2021 17:57

Вирусолог объяснил, почему в России нет новой волны коронавируса

По словам специалиста, рост заболеваемости нельзя назвать четвертой волной
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Вирусолог развеял миф о четвертой волне коронавируса

Вирусолог развеял миф о четвертой волне коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил, что рост заболеваемость коронавирусом нельзя назвать четвертой волной эпидемии. Дело в том, что с начала лета в стране наблюдалось высокое плато заболеваемости и смертности, а значит, нынешнюю ситуацию называть новой волной неправильно.

«Сейчас заболеваемость растет от этого уровня, этого плато. При "волнах" есть рост после спада, так что этот термин вряд ли применим к ситуации», - цитирует вирусолога Lenta.ru.

При этом, по мнению Аграновского, рост заболеваемости коронавирусом осенью вполне закономерен.

«Рост заболеваемости происходит за счет недостаточного уровня вакцинации и сезонных изменений социальной активности — люди вернулись в большие города, работают предприятия, школы и университеты», — пояснил специалист.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России успешно завершилась третья фаза испытаний вакцины «Спутник V». По его словам, препарат показал высокий уровень безопасности и эффективности, передает телеканал «360».