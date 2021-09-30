Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о проблемах дочери в вузе

Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова

Поступившая в МГУ в 9 лет Алиса Теплякова столкнулась во время учебы с рядом сложностей. Об этом рассказал отец девочки Евгений Тепляков. По его словам, для одаренной студентки в вузе пока не все подготовлено.

«К сожалению, то, о чем мы договаривались, учебная часть МГУ не готова до конца нам предоставить... Мы не можем обсуждать те моменты, вопросы, которые возникают у Алисы по прохождению учебного плана. У нас нет контактов семинаристов, нет возможности взаимодействия. Мы написали заявление на индивидуальный учебный план, написали заявление на возможность прохождения вперед. Мы написали заявление на то, чтобы она могла слушать занятия старших курсов. Все эти заявления рассматриваются, но пока решений по ним нет», - цитирует Евгения Теплякова Lenta.ru.

Отец девочки напомнил, что ранее в МГУ обещали, что Алисе будет уделяться больше внимания, для нее разработают индивидуальный подход, однако все эти обещания пока так и остались на уровне разговоров.

Напомним, летом стало известно, что Алиса Теплякова, которой на тот момент было только восемь лет, закончила 11 класс. Получила аттестат и поступила в престижнейший вуз страны, передает Москва 24.