Ленинградская область вошла в число регионов с лучшим управлением финансами

Ленинградская область вошла в ТОП-24 регионов с самым качественным управлением финансами. Фото: пресс-служба правительства региона.

Ленинградская область стала лучшей по финансам: регион вошел в рейтинг субъектов РФ с самой разумной и взвешенной финансовой политикой за 2020 год. Всего в этом списке 24 региона России.

Составляя рейтинг, эксперты прежде всего отбирали регионы, не нарушавшие законодательство и соглашения с Министерством финансов РФ. Кроме того, специалисты Минфина учитывали ряд различных финансовых показателей, например, прозрачность бюджетного процесса, успешную работу в рамках национальных проектов, сотрудничество с муниципалитетами, управление государственной собственностью.

- Разумеется, нам приятно быть среди лучших. Для этого мы применяем разумный и взвешенный подход к реализации финансовой политики, что позволяет нам сохранять сбалансированность бюджета и выполнять все финансовые обязательства перед жителями региона, - прокомментировал итоги рейтинга первый зампред правительства Ленинградской области - председатель комитета финансов Роман Марков.

Рейтинг качества управления региональными финансами составляется Минфином РФ с 2010 года. В этом году эксперты провели мониторинг и комплексную оценку 85 регионов. В итоговый список субъектов РФ с высоким качеством управления финансами вошли 24 региона. В их числе - Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Вологодская, Кировская области. Еще 44 региона вошли в категорию субъектов РФ с надлежащим качеством управления финансами. Среди них - Костромская, Московская, Тверская области, республика Коми и другие регионы.