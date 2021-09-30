Аналитики назвали страны, куда россияне ездят отдыхать без детей

Названы страны, куда россияне ездят отдыхать без детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чаще всего россияне ездят отдыхать осенью без детей в Турцию. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Aviasales. Отмечается, что именно на эту страну приходится 43% бронирований только на взрослых от общего числа.

На втором месте с большим отрывом расположились Греция и Кипр. На них пришлось по 6% от общего числа бронирований. Еще 5% досталось Грузии и по 3% Венгрии, Египту, ОАЭ и Болгарии, передает Газета.ru.

Замыкают десятку популярных стран для отдыха без детей Сербия и Черногории. На каждую из этих стран приходится по 2% от общего числа бронирований.

Аналитики отмечают, что самые популярные направления у россиян, которые отдыхают с детьми или без, практически совпадают.

«Исключения составляют Венгрия и Сербия — сюда взрослые предпочитают отправиться одни. А с детьми больше летают на Мальдивы и в Израиль», — добавили в Aviasales.

Напомним, в рейтинг самых популярных внутренних направлений для отдыха осенью у россиян попали Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Москва и Казань, передает телеканал «360».