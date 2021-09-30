Минобороны рассекретило документы о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 Фото: сайт Министерства обороны РФ

Министерство обороны России опубликовало секретные документы о подвиге подольских курсантов в годы Великой Отечественной войны. Публикация материалов приурочена к годовщине начала Битвы за Москву, проходившей с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 года.

Документы размещены на сайте ведомства в новом разделе «Заслонили Родину собою. К 80-летию подвига подольских курсантов». Кроме прочего среди них впервые опубликованы оперативные сводки группы армий «Центр» вермахта, в которых отмечается, что подольские курсанты оказали немецким солдатам «необычайно упорное сопротивление». Как указывается в сводках, самые жестокие бои прошли в районе подмосковного поселка Ильинский, где советские курсанты оборонялись до последнего в бункерах с бронекуполами. Прорыв обороны курсантов был оценен немцами как достижение.

«Смелость и храбрость этой роты заслуживают самого высокого признания, поскольку эти бои являются самыми тяжелыми за всю русскую кампанию», – сказано в документах.

Оборону, которую держали подольские курсанты, была описана начальником Подольского пехотного училища генерал-майором Смирновым. Из его доклада следует, что в середине октября 1941 немцы открыли по позициям курсантов минометный огонь и нанесли авиаудары, после чего была совершена атака с фронта и тыла танками и силами пехоты. В результате этих боев из всего батальона к вечеру удалось собрать и сформировать одну роту, которая отразила танковое наступление, подбив две машины противника.

Как сообщается в материалах, все курсанты были вооружены винтовками. Кроме того, у каждого из четырех батальонов было 23 станковых пулемета, восемь ручных пулеметов и девять минометов. По словам генерал-майора Смирнова, курсанты во время боевых действий не получали горячую пищу ввиду отсутствия походных кухонь, помимо этого, в период с 15 по 20 октября не производился подвоз еды и боеприпасов. В докладе Смирнова также указывается, что державшие оборону не имели достаточного числа артиллерии, долговременные огневые точки были плохо оборудованы, а советская авиация почти не помогала. Тем не менее, отмечается в документах, «весь личный состав был воодушевлен желанием не допустить врага в район обороны».