В России в среднем на 9% ежегодно увеличивается число детей с ожирением Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России увеличилось число детей, которые страдают ожирением. Прирост за год в среднем составил 9%. Такие данные озвучила 30 сентября на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Среди подростков прирост по данному показателю составил в среднем 7,6%.

В целом же статистика 2020 года показывает, что детей с ожирением пока меньше, чем подростков. Среди первых лишний вес фиксируется в 1318 случаях из 100 тысяч населения.

А вот среди подростков показатель выше более, чем в два раза - 3075 случая на сто тысяч населения.

Вице-премьер отметила, что по отдельным регионам число детей с избыточной массой тела в начальных классах превышает 30%, пишет газета «Известия».

Врач-эндокринолог Мария Васильева отметила, что ожирение — это глобальная проблема человечества.

- Оно оно относится к пяти основным факторам риска смертности человека, - предупредила медик в беседе с Пятым каналом.

Статистика показывает, что ежегодно избыточный вес и ожирение становятся причиной смерти около трех миллионов человек среди взрослого населения планеты.