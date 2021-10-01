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Общество1 октября 2021 0:04

ФСБ утвердила перечень запрещенных для передачи за границу сведений

В ведомстве объяснили, за что лица могут быть признаны иностранными агентами
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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ФСБ утвердила перечень запрещенных для передачи за границу сведений

ФСБ утвердила перечень запрещенных для передачи за границу сведений

Фото: Евгения ГУСЕВА

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России утвердила приказ с перечнем данных, которые не содержат гостайну, но которые запрещено передавать третьим странам. Лица, передающие входящую в данный перечень информацию, могут быть признаны иностранными агентами. Документ опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный приказ был разработан в июле 2021 года. Сведения в нем делятся на военные, не содержащие государственную тайну, а также на военно-технические, не содержащие гостайну. Всего в список включены 60 пунктов.

В частности, с список попали сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, информация о дислокации ВС России, данные о морально-психологическом климате в рядах российской армии и сведения о методах боевой подготовки военнослужащих. Также в перечне особе внимание уделяется информации, которая касается госкорпорации "Роскосмос".