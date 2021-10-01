В России банки с 1 октября обязаны использовать систему быстрых платежей при оплате по QR-коду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России с 1 октября 2021 года обязал системно значимых банков использовать Систему быстрых платежей (СБП) для оплаты их физическими лицами покупок по QR-коду.

Однако данное требование регулятора не распространяется на осуществление платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.

Теперь системно значимые банки должны с начала октября должны использовать СБП при совершении платежей между физическими лицами по инициативе получателя средств. Они же должны предоставлять возможность осуществлять через СБП платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц.

Ранее сообщалось, что Банк России обязал кредитные организации повысить минимальный лимит для денежных переводов россиян через систему быстрых платежей. С мая этого года он не может быть ниже 150 тысяч рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов.