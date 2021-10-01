Ученые назвали снижение веса способом избавиться от диабета второго типа Фото: Андрей КОПАЛОВ

Специалисты из США, Австралии, Бразилии, Ирландии и Британии на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) заявили о новой стратегии лечения диабета второго типа. Статья опубликована в журнале The Lancet.

Основой метода эксперты назвали похудение. Причем речь идет о снижение у человека веса на 15 и более процентов. Ученые полагают, что это позволяет не только замедлить развитие заболевания, но и сократить риски осложнений, а в ряде случаев обратить болезнь вспять.

- Такой подход имеет дополнительные преимущества. В частности, он направлен не только на снижение уровня сахара в крови, но и на другие осложнения, такие как ожирение печени, остеоартрит, повышенное кровяное давление ..., что позволит значительно улучшить качество жизни и общее состояние здоровья человека, - говорится в статье.

Сахарный диабет есть у 8,3% жителей земли. Это 425 миллионов человек в мире. Около 4,5 миллионов зарегистрированных случаев приходятся на Росси. Однако специалисты уточняют: реальное число заболевших гораздо больше, так как многие просто не знают, что у них диабет.