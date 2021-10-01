Доктор Мясников назвал курение и алкоголь опасными привычками для поджелудочной железы Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский доктор, врач и телеведущий Александр Мясников предупредил граждан о рисках воспаления поджелудочной железы.

По словам специалиста, злоупотреблением алкоголем может привести к острому панкреатиту.

- Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они (пациенты) умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно, - рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Также доктор добавил, что другой опасной привычкой является курение.

- Причина столько не острого, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, - объяснил врач.

Мясников отметил, что в список причин, "убивающих" поджелудочную железу, входят камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, а также повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарственных препаратов. Именно поэтому следует вовремя обращаться за помощью к специалистам и избегать вредных для организма привычек, напомнил доктор.