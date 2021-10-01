64% россиян признались, что недовольны сервисом на отечественных курортах

Россияне пожаловали на качество сервиса на отечественных курортах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство россиян (64%) признались, что после отдыха остались недовольны сервисом и инфраструктурой на отечественных курортах. Об этом свидетельствуют результаты опроса мониторингового центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира (РФМ).

«Традиционно мы получаем достаточно много обращений от российских туристов, выбравших для отдыха внутренние направления. В этом году подавляющее большинство жалоб — более 64% — касались качества сервиса, инфраструктуры или низкого уровня обслуживания», — цитирует руководителя Центра, первого вице-президента РФМ, члена Общественного совета при Ростуризме Елену Сутормину Газета.ru.

Также опрос показал, что 16% туристов остались недовольны высокими ценами в отелях и курортных ресторанах, а еще 15% - несоблюдением отдыхающими противоковидных мер. Еще 5% жалоб пришлись на проблемы, связанные с получением ПЦР-тестов, необходимостью прохождения вакцинации и возвратом средств за отмененные туры.

Аналитики добавили, что основная часть жалоб пришлась на отдых в Крыму, в Краснодарском крае, Калининградской области, в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, в Карелии и на Алтае, передает газета «Известия».