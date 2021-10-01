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Общество1 октября 2021 13:54

Россияне назвали сферы с наибольшим числом добросовестных работодателей

Наибольшее доверие у россиян вызывают сферы медицины, фармацевтики и финансов
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне назвали сферы, в которых больше всего добросовестных работодателей

Россияне назвали сферы, в которых больше всего добросовестных работодателей

Фото: Сергей ГАПОН

Самыми безопасными сферами для трудоустройства россияне назвали медицину и фармацевтику, а также бухгалтерию, финансы и ЖКХ. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Авито Работы».

Более половины соискателей (от 51% до 55%) заявили, что не сталкивались с недобросовестными работодателями в этих сферах при поиске работы за последний год. Кроме того 48% опрошенных заявили, что ответственные и порядочные работодатели встречаются в таких направлениях как производство, добыча и обработка сырья, а также сельскохозяйственная сфера.

47% респондентов выступили в поддержку работодателей в сфере рекламы и PR, 46% - в сфере образования и науки, 44% - в сфере IT, интернет, телекома, 41% - фитнеса, салонов красоты, а также по 40% в области административной работы, туризма и ресторанного бизнеса, пишет Газета.ru.

В среднем, за последний год в России с недобросовестностью работодателей столкнулись 58% соискателей.