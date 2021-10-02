Эминем открыл закусочную «Мамины спагетти» и сам обслужил клиентов

Очередь из преданных фанатов выстроилась у закусочной еще за семь часов до официального открытия. Фото: TNS via ZUMA Press Wire

Популярный рэпер Эминем открыл в родном Детройте закусочную «Мамины спагетти». На открытии музыкант лично обслуживал клиентов своего заведения.

Очередь из преданных фанатов Эминема выстроилась у закусочной еще за семь часов до официального открытия. Примерно за час рэпер позвал к окошку для выдачи заказов несколько поклонников. Для клиентов заведения появление звездного хозяина закусочной стало неожиданностью, так как об этом заранее нигде не упоминалось, передает местное издание The Detroit News.

Название закусочное отсылает к строчке из знаменитой песни Эминема Lose Yourself, ставшей суандтреком к фильму «Восьмая миля», в котором снялся сам музыкант. В ней артист читает о приступе тошноты у своего героя перед рэп-батлом, которого вырвало мамиными спагетти.

Как сообщает издание, в меню заведения Эминема есть три вида пасты – «мамины спагетти», «мамины спагетти с фрикадельками» и «спагетти-сэндвич». Рядом с ним рэпер поставил трейлер, где будет продаваться мерч музыканта, а также виниловые альбомы и кассеты с записями артиста.