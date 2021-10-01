Депутат Госдумы Драпеко исключила влияние «умного» голосования на свою победу в выборах

Елена Драпеко. Фото: Александр ГЛУЗ

Первый зампред комитета по культуре Государственной думы, депутат партии «Справедливая Россия – за правду» Елена Драпеко не считает, что ее победа на выборах была как-то связана с «умным голосованием». Парламентарий уверена, что она, как и остальные справедливороссы, прошла в Госдуму благодаря взвешенному решению взрослого, умного электората, а не в результате манипулирования голосами сомнительных интернет-платформ.

- По поводу так называемого «умного» голосования не могу и не хочу ничего говорить. Мои избиратели сказали свое слово, и моя победа, победа моей партии «Справедливая Россия - за правду» состоялась вне зависимости от попыток манипулирования голосами каких-либо сомнительных интернет-платформ. Наша победа – это реальные голоса умных людей, - заявила Елена Драпеко РАПСИ.

Депутат считает своих избирателей людьми, имеющими зрелую и продуманную гражданскую позицию. Ее сторонники пользуются Интернетом, четко осознавая все достоинства и недостатки сегодняшнего медиа-пространства.

- Они не покупаются ни на модные тенденции, ни на фальшивые обещания. Это умные люди, которых опыт уже давно научил верить только конкретным делам проверенных, надежных людей, а не заманчивым ловушкам политтехнологов и пиарщиков, - подчеркнула Драпеко.

Парламентарий призналась, что для ее стало полной неожиданностью то, что «умное» голосование поддержало ее кандидатуру.

- Поэтому я не могу и не хочу оценивать результаты этого инструмента влияния на общественное мнение с неясными правилами игры, - отметила депутат Госдумы.

Напомним, Елена Драпеко – Заслуженная артистка РСФСР, снявшаяся более чем в 60 фильмах. В 1999 году была избрана депутатом Госдумы третьего созыва. Затем она переизбиралась в состав Госдумы четвертого и последующих созывов. Является секретарём президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — патриоты - за правду» по вопросам культурной политики.