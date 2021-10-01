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Здоровье1 октября 2021 16:13

Вирусолог рассказал о возможности заразиться гриппом и коронавирусом одновременно

Заболевания не дают перекрестного иммунитета
Наталья СМИРНОВА
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Важно ставить прививку от обоих заболеваний, не игнорируя вакцинацию

Важно ставить прививку от обоих заболеваний, не игнорируя вакцинацию

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Человек может заразиться одновременно гриппом и коронавирусной инфекцией, рассказал руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

Как отметил Бутенко в эфире "Россия 24", грипп и COVID-19 не связаны и потому не дают перекрестного иммунитета. Поэтому есть вероятность подхватить два вирусных заболевания сразу. Поэтому, подчеркнул ученый, особенно важно ставить прививку от обоих заболеваний, не игнорируя вакцинацию.

Как ранее писал сайт kp.ru, заболевание коронавирусом вместе с гриппом тяжело переносится организмом. В таком случае грипп протекает хуже, оказывая более негативное влияние на здоровье, чем мог бы при легком течении. Об этом заявил замгендиректора по научной работе центра «Вектор» Александр Агафонов.