Эксперты перечислили сферы, где темп роста зарплат больше всего

Лидирующие позиции занимают производители еды, врачи, учителя, химики и металлурги Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Самый большой темп роста зарплат наблюдается у работников сферы производства еды, здравоохранения, образования, в металлургической и химической отрасли. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на на экспертов университета им. Г. В. Плеханова.

Почти на 300% за 10 лет увеличился заработок в секторах, связанных с производством еды — сельское, рыбное, лесное хозяйства, а также охота и рыбоводство.

«В 2010-2014 годах средняя номинальная зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве начала увеличиваться на 3-3,5 тыс. рублей год от года», - передает издание слова доцента кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольги Лебединской.

В сфере здравоохранения и социальных услуг зарплаты выросли на 277,1%, в сфере образования на 266%.

Эксперты объясняют это развитием нацпроектов и инициатив по государственной поддержке сотрудников данных областей. В металлургии зарплаты выросли на 257,3%, а в химической отрасли на 242,6%.

"Такие факторы, как конъюнктура на внутренних и мировых рынках, спрос на товары и услуги, могут приводить к более высоким темпам роста. Например, в таких отраслях, как производство химических веществ и химических продуктов, из-за большой доли экспорта", - отмечает доцент.

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