Reuters: сотни беженцев из Афганистана покидают базы США без документов

Беженцы массово покидают американские базы, не дождавшись оформления документов Фото: REUTERS

Не менее 700 беженцев покинули военные базы в нескольких штатах США, не дождавшись оформления документов, сообщает агентство Reuters. По информации журналистов, число таких случаев продолжает расти.

Формально, беженцы таким образом ничего не нарушают, и едва ли их смогут привлечь к ответственности за то, что они не захотели жить в казармах.

Однако, из-за этого на американских улицах появились сотни голодных людей, лишенных возможности получить заработок из-за отсутствия документов. Причем, некоторые из них имеют военную подготовку и участвовали в боевых действиях.

Журналисты считают, что такое положение дел опасно как для самих беженцев, так и для американцев, которые живут рядом с ними.

Министерство внутренней безопасности США от официальных комментариев на этот счет оказалось. Один из сотрудников ведомства на условиях анонимности предположил, что у самовольно покинувших базы людей могут быть родственники или знакомые в Соединенных Штатах.

Агентство уточняет, что на восьми американских базах находились около 53 тысяч беженцев, прибывших из Афганистана. Общее же число эвакуированных ВС США афганцев, по официальным данным, превышает 124 тысячи человек.