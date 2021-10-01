Суд решил выдворить из России блогера, устроившего скандальную фотосессию на Красной площади

Суд решил выдворить из России блогера за скандальную фотосессию на Красной площади Фото: страница Руслана Бобиева в соцсетях

Суд в Москве решил выдворить таджикского блогера Руслана Бобиева, который устроил скандальную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного.

По информации ТАСС, мужчина был признан виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Блогеру назначили 10 суток ареста со штрафом в 5 тысяч рублей и административным выдворением за пределы России.

Ранее суд также арестовал на 10 суток и подругу Бобиева, которая принимала участие в скандальной съемке на Красной площади.

Как писал сайт kp.ru, блогер вместе со своей подругой Анастасией Чистовой, одетой в китель с надписью «Полиция», пришел на Красную площадь и на фоне храма Василия Блаженного устроил фотосессию с сексуальным подтекстом. После этого появились сообщения о задержании Бобиева, а его аккаунты в Instagram и TikTok были удалены.