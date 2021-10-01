Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 октября 2021 16:51

Суд решил выдворить из России блогера, устроившего скандальную фотосессию на Красной площади

Мужчине также назначили 10 суток ареста
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (122)Комментарии (122)(122)
Суд решил выдворить из России блогера за скандальную фотосессию на Красной площади Фото: страница Руслана Бобиева в соцсетях

Суд решил выдворить из России блогера за скандальную фотосессию на Красной площади Фото: страница Руслана Бобиева в соцсетях

Суд в Москве решил выдворить таджикского блогера Руслана Бобиева, который устроил скандальную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного.

По информации ТАСС, мужчина был признан виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Блогеру назначили 10 суток ареста со штрафом в 5 тысяч рублей и административным выдворением за пределы России.

Ранее суд также арестовал на 10 суток и подругу Бобиева, которая принимала участие в скандальной съемке на Красной площади.

Как писал сайт kp.ru, блогер вместе со своей подругой Анастасией Чистовой, одетой в китель с надписью «Полиция», пришел на Красную площадь и на фоне храма Василия Блаженного устроил фотосессию с сексуальным подтекстом. После этого появились сообщения о задержании Бобиева, а его аккаунты в Instagram и TikTok были удалены.

Блогера, устроившего скандальную фотосессию напротив храма в Москве, депортируют