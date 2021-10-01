Экс-директора Черкизовского рынка Исмаилова задержали в Черногории

Тельман Исмаилов в 2012 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории на основании ордера на арест, выданного Россией. Об этом сообщает издание Vijesti.

"Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала РФ", - говорится в сообщении СМИ.

Как ранее писал сайт kp.ru, предприниматель был заочно арестован в 2017 году. Его обвиняют в организации убийства учредителя компании "Люблино Моторс" Юрия Брылева и бизнесмена Владимира Савкина. В 2016 году тела застреленных бизнесменов были обнаружены в салоне машины на Рижском шоссе в Подмосковье. Их убийца позже был задержан. В прокуратуре считают, что клиентами киллера выступили Тельман и Вагиф Исмиловы.

Заочно арестовали и объявили в международный розыск также брата бизнесмена Вагифа Исмаилова, у которого был общий бизнес с одним из убитых - Владимиром Савкиным.