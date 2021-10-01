Родители студентов-очников смогут получить повышенную пенсию

Родителям студентов-очников будут платить повышенную пенсию Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Родители российских студентов, обучающихся на очном отделении, имеют право на повышенную стипендию, при этом учащиеся могут числиться как в российских, так и зарубежных государственных и коммерческих вузах.

Как рассказал «Российской газете» представитель Пенсионного фонда России по Москве и Московской области, повышенная пенсия может начисляться до конца окончания срока обучения детьми пенсионеров. Прибавка к пенсии «сгорает» после достижения студентом 23 лет.

При достижении ребенком совершеннолетнего возраста родители должны предоставить для повышенной пенсии документы, подтверждающие факт нахождения ребенка на иждивении, справку из образовательного учреждения с информацией о дате начала и длительности обучения, форме обучения. В них обязательно должны быть указаны номер и дату приказа о зачислении, говорится в сообщении.

Прибавка к пенсии равна одной трети фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи. В 2021 году она составляет 2014 рублей в месяц, сказали в ПФР.