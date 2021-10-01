Путин наградил деятелей культуры и космонавтов за заслуги перед Отечеством Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил космонавтов и деятелей культуры орденами «За заслуги перед Отечеством».

В частности, космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени. Таким же орденом награжден артист Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Станислав Любшин, народный артист РФ, виолончелист Сергей Ролдугин получит орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщается на портале правовых актов.

Этим же указом президент присвоил звание заслуженного артиста России Максиму Афанасьеву, артисту театра «Кремлевский балет», и его коллеге Екатерине Первушиной. Звание «Заслуженный деятель науки РФ» ведущему научному сотруднику «Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина» Алексею Котельникову и профессору «Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова» Владимиру Шиповскому.