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В мире1 октября 2021 23:16

Playboy снял в рекламе темнокожего мужчину в костюме зайчика

Модели пришлось надеть на себя женский костюм
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Эротический мужской журнал Playboy снял для своей обложки темнокожего мужчину в знаменитом костюме зайчика. Фото: twitter.com/playboy

Эротический мужской журнал Playboy снял для своей обложки темнокожего мужчину в знаменитом костюме зайчика. Фото: twitter.com/playboy

Легендарный эротический мужской журнал Playboy снял в рекламе для своей обложки темнокожего мужчину, которого стилисты решили одеть в знаменитый костюм зайчика.

Снимки модели появились на странице издания в "Твиттере". Такими действиями компания решила поддержать тренд на разнообразие в своих материалах. Для привлечения внимания представители журнала организовали съёмку, в которой приняли участие представители квир-сообщества - трансдевушки и парень-активист Геррелл Хэнктон. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Твиттер Playboy.

Отмечается, что спустя неделю в том же аккаунте появилась новая реклама. На этот раз пользователям социальной сети продемонстрировали магазин костюмов тех самых зайчиков. Там же вновь для иллюстрации использовали кадр с Герреллом. В комментариях к постам подписчики раскритиковали такой подход журнала к презентации костюмов.