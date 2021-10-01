Playboy снял в рекламе темнокожего мужчину в костюме зайчика

Эротический мужской журнал Playboy снял для своей обложки темнокожего мужчину в знаменитом костюме зайчика. Фото: twitter.com/playboy

Легендарный эротический мужской журнал Playboy снял в рекламе для своей обложки темнокожего мужчину, которого стилисты решили одеть в знаменитый костюм зайчика.

Снимки модели появились на странице издания в "Твиттере". Такими действиями компания решила поддержать тренд на разнообразие в своих материалах. Для привлечения внимания представители журнала организовали съёмку, в которой приняли участие представители квир-сообщества - трансдевушки и парень-активист Геррелл Хэнктон. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Твиттер Playboy.

Отмечается, что спустя неделю в том же аккаунте появилась новая реклама. На этот раз пользователям социальной сети продемонстрировали магазин костюмов тех самых зайчиков. Там же вновь для иллюстрации использовали кадр с Герреллом. В комментариях к постам подписчики раскритиковали такой подход журнала к презентации костюмов.