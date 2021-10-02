Украинская партия "Слуга народа" собралась вернуть Крым к 2030 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты украинской партии "Слуга народа" заявили, что к 2030 году Украина должна "вернуть" Крым и Донбасс в состав страны.

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности страны Марьяна Безуглая опубликовала в Facebook слайд, на котором изображена девочка с флагом Украины. При этом фотография с изображением ребенка подписана так: "Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой".

В 2021 году украинский лидер Владимир Зеленский утвердил стратегию о "возвращении Крыма". Глава государства издал указ, которым ввёл в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Напомним, в 2014 года в Крыму прошел референдум. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за вхождение Крыма в состав России.