Сенатор Джабаров заявил о зависимости Евросоюза от российского газа России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Владимир Джабаров, комментируя высказывание специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушка, заявил, что Европейский союз остается зависимым от российского газа.

По его мнению, для ЕС пока не представляется возможным полностью перейти на зеленые источники электроэнергии.

- Не понятно, на какую зеленую энергетику он (ЕС) рассчитывает. Это вопрос будущего и весьма туманного, - рассказал сенатор РБК.

Накануне специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявлял о необходимости Европы заставить Россию играть на газовом рынке по своим правилам. По его мнению, это позволит занять в отношении поставок газа более жесткую позицию. В частности, Бартушка указал, что у ЕС на руках есть все карты, и Брюссель должен вести себя "соразмерно своей власти и богатству".