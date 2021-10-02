Автомобиль Porsche врезался в здание школы в центре Москвы

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобиль Porsche врезался в здание школы №1500 на улице Сретенка в центре Москвы, более известной как "Пушкинская школа". Инцидент произошел ранним утром 2 октября, в 3:55 по московскому времени.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека - водитель и пассажир автомобиля. Они были госпитализированы с различными травмами. Сама машина получила серьезные механические повреждения - она врезалась в здание почти перпендикулярно.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии выясняются, пишет ТАСС.

Чуть позже представители школы опровергли информацию о том, что автомобиль врезался в здание образовательной организации.

«Информация о том, что автомобиль врезался в здание нашей школы, не соответствует действительности. Автомобиль врезался в соседнее здание, которое не относится к образовательной организации», - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранним утром 1 октября в районе деревни Котово Истринского района в Подмосковье случилась авария. На 60-м километре трассы М-9 машина сбила пешехода и перевернулась. Погибли три человека, двое пострадали.