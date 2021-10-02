Власти Оренбуржья назначили награду в миллион рублей за информацию об убийце трех студенток в Гае

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение за информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в городе Гай. Их тела были обнаружены накануне после тушения пожара в квартире жилого дома. Предполагается, что преступник, убивший их, пытался таким образом замести следы и избавиться от тел или улик.

Как сообщают в пресс-службе губернатора и правительства региона, за информацию о причастных к тройному убийству власти заплатят 1 миллион рублей. Деньги выделены из резервного фонда областного бюджета. Их получит тот, чьи данные поспособствуют раскрытию личности преступника и раскрытию самого преступления.

Губернатор Денис Паслер призвал жителей области объединиться перед лицом совершенного циничного преступления и помочь следствию найти преступника. Он подчеркнул, что безопасность живущих в регионе - это главное.

Как ранее писал сайт kp.ru, шокирующее преступление произошло в оренбургском городе Гае 30 сентября 2021 года. Неизвестный преступник зверски расправился с тремя студентками местного филиала Оркского медицинского колледжа и пытался замести следы с помощью пожара. Когда пожар был потушен, спасатели обнаружили тела девушек, погибших насильным путем. Убийцу продолжают разыскивать.