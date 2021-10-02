Фракция "Слуга народа" собрала необходимые подписи для рассмотрения отставки спикера Верховной рады Фото: REUTERS

Президентская фракция «Слуга народа» в ходе своего выездного заседания в субботу, 2 октября, в Трускавце Львовской области набрала необходимые 150 подписей для рассмотрения вопроса об отставке спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Такое заявление сделал фракции Алексей Устенко.

«Сейчас уже собрано более 150 подписей за отставку спикера. Я был сорок девятый. Подписи собирают быстро», - сказал парламентарий украинскому изданию «Левый берег».

Согласно законодательству Украины, для регистрации проекта постановления об отставке спикера Верховной рады нужно набрать 150 подписей, которые будут поставлены на специальных подписных листах.

Дмитрий Разумков стал председателем Верховной Рады Украины с 29 августа 2019 года, а также был лидером политической партии Слуга народа в период с 27 мая по 10 ноября 2019.