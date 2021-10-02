Эксперты назвали приложение «Вверх» «Единой России» лучшим электоральным софтом

Форум, собравший более 50 экспертов-политтехнологов, подвел итоги избирательной кампании-2021. Фото предоставлено пресс-службой форума ЭЭП.

В Москве прошел Седьмой форум Электронной Электоральной политики (ЭЭП). Мероприятие, собравшее более 50 экспертов-политтехнологов, подвело итоги избирательной кампании-2021. Его участники обсудили самые значимые события политической жизни этого года и выбрали лучшие технологии и креативные идеи, связанные с избирательным процессом. Ассоциация ЭЭП вручила премии за самые яркие и эффективные проекты 2021 года. Награды присуждались в 11 номинациях. По итогам голосования экспертного сообщества приз в номинации «Лучший электоральный софт» получило приложение «Вверх» - онлайн-платформа партии «Единая Россия», разработанная для работы с активом партии. Кроме того, предвыборная кампания «Единой России» стала лидером в номинации «Открытие года».

Приложение «Вверх» помогает «Единой России» эффективно взаимодействовать с гражданами и привлекать к совместной деятельности неравнодушных людей, готовых в дальнейшем подключиться к работе над общественно значимыми проектами. Благодаря платформе депутаты-единороссы оперативно реагируют на обращения избирателей, реализуют важные общественные инициативы и приглашают единомышленников поучаствовать в добровольческих проектах. Приложение было запущено в феврале 2021 года и довольно быстро завоевало популярность. За это время на онлайн-платформе «Единой России» зарегистрировалось более 250 тысяч пользователей и 50 тысяч депутатов.

По мнению президента Ассоциации Электронной Электоральной политики Александра Серавина, большой вклад в победу «Единой России» на выборах в Госдуму восьмого созыва внес именно интернет.

- Партия единственная провела праймериз в электронном формате, активно взаимодействовала с избирателями в сети, вела яркую кампанию в Сети, - отметил Александр Серавин. - При этом раньше интернет на федеральных выборах «Единая Россия» традиционно проигрывала оппозиции. В этом политическом сезоне этого впервые не произошло - даже закадычные противники власти признали, что партия большинства была более технологичной и активной в интернете, чем конкуренты. Поэтому предвыборная кампания «Единой России» стала однозначным лидером в номинации «Открытие года».

В работе Седьмого форума Электронной Электоральной политики приняли участие эксперты, представившие итоги значимых исследований и проектов, появившихся за последний год, а также в ходе недавних выборов депутатов Госдумы. В числе таких проектов – опыт проведения дистанционного электронного голосования в российских регионах, использование на выборах новых приложений, чат-ботов, геймификации и других нетипичных для политической сферы инновационных технологий. По единодушному мнению специалистов, роль Интернета в предвыборный период и во время выборов существенно выросла. Поэтом результаты, полученные политическими партиями после голосования избирателей, несомненно коррелируются с их активностью в цифровом медиапространстве.