Актриса Лия Ахеджакова сообщила, что была на допросе в СК еще месяц назад

Лия Ахеджакова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Лия Ахеджакова опровергла сообщения о вызове на допрос в Следственный комитет РФ, уточнив, что в последний раз она беседовала со следователем еще месяц назад, и с тех пор такого не происходило.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что артистку вызвали в Следственный комитет РФ по поводу спектакля «Первый хлеб», поставленный в театре «Современник», на который в июле появилась жалоба общественной организации «Офицеры России». Тогда общественники обратились в Генпрокуратуру РФ, а также в московскую мэрию, поскольку усмотрели в спектакле оскорбление ветеранов.

После соответствующего обращения председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить постановки «Современника» на возможное оскорбление. Ахеджакова, в свою очередь, назвала данную постановку притчей с важными смыслами, отметив, что в ней нет «поругания ветеранов».

Ахеджакова сообщила, что сотрудник Следственного комитета РФ приезжал в конце августа или в начале сентября, ее вызывали в театр. «Следователь очень деликатно разговаривал со мной», - приводит РИА Новости слова актрисы, которая уточнила, что с тех пор ничего подобного не происходило.