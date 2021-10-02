Лавров заявил, что Россия, в отличие от США, свободна от идеологических табу во внешней политике

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва, в отличие от Вашингтона, при взаимодействии с внешнеполитическими партнерами свободна от идеологических пристрастий или табу. Такое заявление в субботу, 2 октября, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что мессианство - проигрышный и конфронтационный путь

«У нас нет, в отличие от Соединенных Штатов, это действительно так, идеологических пристрастий, идеологических табу в наших отношениях с зарубежными партнерами ... Не только советский, но и мировой опыт говорят о том, что идеологизация внешней политики - это путь проигрышный», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Лавров заявил, что мессианство по определению вещь конфронтационная, которая «отвлекает от истинных национальных интересов». Как отметил дипломат, целью нынешнего внешнеполитического курса России является создание максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны с точки зрения безопасности, а также экономических задач и социального положения граждан.