Синоптики предупредили москвичей о «барической горе» в начале следующей недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики предупредили москвичей о так называемой «барической горе» - рекордно высоком атмосферном давлении в начале следующей недели. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Уточняется, что уже утром в субботу, 2 октября, в Москве был обновлен суточный рекорд атмосферного давления. В 9:00 по московскому времени на метеостанции ВДНХ столбик барометра подскочил до отметки 762,8 мм рт. ст., что на два мм превышает рекордный показатель 1975 года.

Специалисты отмечают, что в начале следующей недели атмосферное давление снова достигнет максимума. Так понедельник и вторник, 4 и 5 октября, оно составит 768 мм рт. ст., что на 20-22 единицы превышает нормы. Эксперты уточнили, что такое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту на глубину 220 метров.

Отмечается, что постепенное ослабление антициклона и, как следствие, понижение атмосферного давления стоит ожидать со среды, 6 октября.